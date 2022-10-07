Юран не следит за проблемами «Химок»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» снова победил - и это была уже третья победа клуба в нынешнем сезоне, причем все они были одержаны в последних четырех матчах.

На сей раз «Урал» обыграл подмосковные «Химки», которые, наоборот, находятся в процессе свободного падения - после расставания с Сергеем Юраном команда не ведает вкуса побед, да и вничью играет крайне редко. Бывшего наставника клуба спросили, как он относится к происходящему.

- Я не нахожусь в команде, поэтому причин таких результатов не знаю. Комментировать здесь ничего не могу. Что касается моего будущего, то скоро все станет понятно. Есть варианты в РПЛ, - заявил Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».