Агент Ранджеловича о частичной мобилизации: «Лазар останется, он не боится ничего»

Василис Панагиотакис, агент новичка «Урала» Лазара Ранджеловича, рассказал о том, как проходит адаптация его клиента в Екатеринбурге.

Агент заявил, что Ранджелович счастлив в своей новой команде и не собирается её покидать, несмотря на объявленную в России частичную мобилизацию.

«Лазар очень счастлив в «Урале». Вот увидите, с каждым матчем он будет выступать всё лучше и лучше. У него будет ещё больше голов, результативных передач.

Лазар останется, это абсолютно точно. Он не боится ничего и продолжит играть в России», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Ранджелович перешёл в «Урал» в начале сентября из греческого «Олимпиакоса». В текущем розыгрыше РПЛ 25-летний серб провёл три матча, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.