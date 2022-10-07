Новосельцев планирует определиться с новым клубом зимой

Бывший защитник «Ростова» и «Зенита» Иван Новосельцев, в данный момент находящийся без клуба, не собирается завершать игровую карьеру, сообщает Metaratings.

По информации источника, 31-летний футболист рассчитывает найти новую команду в зимнее трансферное окно.

Напомним, последним клубом Новосельцева на сегодняшний день остаётся тульский «Арсенал», который он покинул минувшим летом. В прошедшем розыгрыше РПЛ защитник провёл 15 матчей, отметившись в них одним забитым голом.

Отметим, что Новосельцев также имеет опыт выступлений в составе национальной сборной России, за которую в общей сложности провёл пять игр.