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Терюшков анонсировал появление Дениса Давыдова в заявке «Химок»

05 Октября 2022 • 15:23 Комментировать
Урал
...
Химки
07.10 17:30

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о перспективах 27-летнего нападающего Дениса Давыдова в подмосковной команде.

Напомним, форвард перешёл в «Химки» минувшим летом из клуба «Знамя Труда». За основную команду «красно-чёрных» футболист провёл лишь одну встречу в кубковом матче, не отметившись в ней результативными действиями.

«Спартак Артурович (Гогниев) всё так же рассчитывает на Дениса Давыдова. Он хочет, чтобы парень играл. Так что я надеюсь, что в самое ближайшее время Денис будет в заявке», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Напомним, что Давыдов является воспитанником «Спартака», за который провёл в общей сложности 37 матчей, забив один гол и отдав шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Давыдов Роман Терюшков
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УРАЛ ХИМКИ
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