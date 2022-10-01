Кухарчук — о задолженностях «Химок» по зарплате: Я играл в Томске, где не платили больше полугода, поэтому привык

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о ситуации с зарплатами в подмосковном клубе.

«Я играл в Томске, где не платили больше полугода. У каждого свое в голове. Конечно, есть задолженности по ипотеке и разные нюансы, но с этим надо справляться, другого выхода нет», — приводит слова Кухарчука Sport 24. Игрок добавил, что привык к такой ситуации.

Ранее сообщалось, что футболисты и сотрудники клуба не получали денежные средства с июля. Помимо этого, «Химки» до сих пор не рассчитались с предыдущим тренерским штабом во главе с Николаем Писаревым.

После 11 матчей «красно-черные» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков.