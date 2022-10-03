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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эммерсон: «Кумовство есть везде, даже в Дании и Гонконге это было»

03 Октября 2022 • 11:32 Комментировать
Урал
...
Химки
07.10 17:30

Защитник «Урала» Эммерсон поделился мнением о кумовстве в современном футболе.

Бразильский футболист считает, что проблема кумовства актуальна не только для России, но и для других стран.

«Мне кажется, кумовство есть везде. Даже в Дании и Гонконге это было. Допустим, тренеру сказали ставить игрока — вот он и ставит», — цитирует Эммерсона Sport24.

Также 26-летний игрок признался, что доволен этапами своей карьеры. Напомним, Эммерсон перешёл в «Урал» минувшим летом из хабаровского СКА. Ранее он выступал за датский «Вайле».

В текущем розыгрыше РПЛ защитник провёл девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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УРАЛ ХИМКИ
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