Эммерсон: «Кумовство есть везде, даже в Дании и Гонконге это было»

Защитник «Урала» Эммерсон поделился мнением о кумовстве в современном футболе.

Бразильский футболист считает, что проблема кумовства актуальна не только для России, но и для других стран.

«Мне кажется, кумовство есть везде. Даже в Дании и Гонконге это было. Допустим, тренеру сказали ставить игрока — вот он и ставит», — цитирует Эммерсона Sport24.

Также 26-летний игрок признался, что доволен этапами своей карьеры. Напомним, Эммерсон перешёл в «Урал» минувшим летом из хабаровского СКА. Ранее он выступал за датский «Вайле».

В текущем розыгрыше РПЛ защитник провёл девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.