Каштанов: «Давайте мы в конце сезона поговорим, что у нас получилось, а что нет»

Лучший футболист матча «Урал» - «Химки» (2:1) Алексей Каштанов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Эмоции, однозначно, положительные. Выиграли, для нас это очень важно.

- Вы уже который раз забиваете в самом начале игры. Так складываются обстоятельства, или это такой заряд в начале?

- Не знаю, просто работаю над своими моментами. Видимо, так получается.

- Можно ли говорить о том, что у «Урала» все получилось, что планировал тренерский штаб?

- Давайте мы в конце сезона поговорим, что у нас получилось, а что нет. Хорошо?

- Вы сегодня выходили на поле со своим сыном. Может быть, это как-то повлияло?

- Да, я очень хочу выходить со своими детьми, потому что для меня самое важное - это дети. Любите своих детей.