Игрок «Химок» Камышев поделился впечатлениями от знакомства с Жирковым

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Камышев высказался о знакомстве с великим российским игроком Юрием Жирковым.

«Он скромный человек. Помню, в автобусе пять минут ехать на тренировку, все в телефонах, а он с книгой заходит. А в плане футбола — легенда. Коронки свои исполнял — чеканку и подсечку над ногой соперника, — высказался о защитнике Камышев в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Юрий Валентинович провёл в подмосковном клубе всего три поединка во второй половине прошлого сезона Российской премьер-лиги. В своей карьере Жирков примерял футболки столичного ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и петербургского «Зенита». На данный момент Юрий не принадлежит ни одной команде.

