Маурисио рассказал о сорвавшемся переходе в «Химки»

Полузащитник «Родины» Маурисио рассказал о своём переходе в московский клуб из греческого «Панатинаикоса» в сентябре нынешнего года.

Бразилец признался, что мог продолжить карьеру в «Химках», однако после увольнения главного тренера подмосковной команды Сергея Юрана, этот вариант отпал.

«Юран лично хотел, чтобы я перешёл к ним. Но потом самого Юрана уволили, и тема с «Химками» заглохла. Конкретное предложение сделала только «Родина». Почти сразу согласился», — цитирует Маурисио Sport24.

Также 33-летний футболист рассказал, что имел несколько предложений из ОАЭ и Турции.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «Родины» два матча, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он также выступал за «Зенит» и грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»).