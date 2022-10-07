Тарханов описал проблемы «Химок» в обороне

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» снова победил - и это была уже третья победа клуба в нынешнем сезоне, причем все они были одержаны в последних четырех матчах. На сей раз «Урал» обыграл подмосковные «Химки». Тревожную ситуацию в подмосковном клубе прокомментировал известный российский специалист Александр Тарханов, который отметил очень большие проблемы в обороне клуба.

- Надо отметить, что у «Химок» серьезные проблемы в обороне — просто катастрофа. Они вроде бы атакуют, но разрывы между атакой и обороной у них очень большие. Поэтому соперники, в частности «Урал» в последнем матче, легко проходили эту зону, создавали контратаки и моменты, - заявил Тарханов в эфире телеканала «Матч ТВ».