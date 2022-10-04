В «Урале» рассказали о восстановлении Бикфалви

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о восстановлении румынского нападающего Эрика Бикфалви.

«Эрик восстанавливается. Не знаю, когда он точно вернётся на поле. Это всё в руках докторов. Пока они его лечат и не пускают в общую группу», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 34-летний футболист получил травму на первых минутах матча 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2). Ранее сообщалось, что Бикфалви пропустит около двух недель.

В текущем сезоне румынский футболист провёл в составе «Урала» 12 матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу. После 11 туров команда из Екатеринбурга набрала семь очков, расположившись на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.