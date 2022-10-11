Канчельскис назвал возможную причину отстранения трёх игроков «Химок»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об отстранении нескольких игроков «Химок» от тренировочного процесса.

«Может, они в раздевалке поругались. А может, тренер делает какую-то профилактику. Тренер делает выводы и должен за свои решения отвечать: сказать, почему он так поступает», – заявил экс-полузащитник российской сборной в интервью «Чемпионату». По мнению Канчельскиса, наставнику любого клуба всегда виднее.

Напомним, что главный тренер подмосковного клуба Спартак Гогниев отстранил от тренировок Александра Тихого, Брайна Идову и Илью Камышева.

