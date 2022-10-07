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Гогниев: «Немного не получается, но опять-таки, должно пройти время»

07 Октября 2022 • 17:26 Комментировать
Урал
1:0
Химки
2-й тайм

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Конечно, волнительное настроение. Во-первых, очень рад видеть людей. Все близкие люди, с которыми работал и поиграл. Обстановка и стадион очень великолепные. Со стороны все не так смотрится, когда такая атмосфера глобальности. Поэтому очень приятно находиться здесь. Я думаю, сегодня будет бескомпромиссный футбол. А пусть победит сильнейший.

- По поводу бескомпромиссного футбола много и пресс пишет, что сегодня игра за шесть очков. Можно ли говорить об этом?

- В принципе, конечно, лобовая игра, но за шесть очков? Если так воспринимать, наверное, можно. Своим ребятам сказал, что очень хорошая команда, очень хороший стадион. Мы сюда не просто так приехали. Нам пора выигрывать. Я думаю, сегодня на футбольном поле всё будет видно.

- Мне очень нравится тот футбол, который вы демонстрировали со своими предыдущими командами. Требуется ли для такого футбола, может быть, большее количество времени на адаптацию игроков, чтобы они понимали, чего от них хотят?

- Конечно, требуется. Любой тренер скажет, что надо время, время, время, время. Поэтому, конечно, требуется. Но опять-таки же, всё всегда показывают на поле футболисты. Какие-то вещи уже видны у команды, что она агрессивная в плане того, что хочет играть в атаке, хочет владеть мячом и создавать моменты. Другой вопрос, как это сейчас у нас получается - немного не получается. Но опять-таки, должно пройти время. Я думаю, мы на правильном пути.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
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УРАЛ ХИМКИ
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