​Без Юрана «Химки» не побеждают – серия достигла 11 матчей

В пятницу вечером двенадцатый тур чемпионата России был открыт – «Урал» обыграл на своём поле «Химки» со счётом 2:1. Серия подмосковной команды без побед во всех соревнованиях продлилась до 11 матчей. В рамках этой серии «Химки» один раз сыграли вничью и десять раз проиграли.

Свою последнюю победу «Химки» отпраздновали ещё два месяца назад – 7 августа. Тогда подмосковная команда обыграла «Торпедо» со счётом 3:1. Через несколько дней после той игры тренерский мостик в «Химках» неожиданно оставил Сергей Юран.

В настоящий момент главным тренером «Химок» является Спартак Гогниев.