Зуев — о приговоре Ларину: «Это катастрофа, меня самого трясло»

Полузащитник «Химок» Александр Зуев высказался о приговоре экс-директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

Напомним, 28 сентября Ларин был приговорён к трём годам колонии общего режима. По версии следствия, бывший директор намеренно завышал реальное количество игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование.

«Приговор Ларину — эта катастрофа. Честно скажу, было тяжело находиться в суде, слушать весь приговор и так далее. Меня самого трясло. Не знаю, что испытывал Николай Юрьевич. Очень обидно…Надеемся на апелляцию и что срок, может быть, сократят», — цитирует Зуева «Чемпионат».

Напомним, Ларин проработал во главе школы «Чертаново» в период с 2008 по 2021 год. Сам Зуев является её выпускником.