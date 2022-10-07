Ганчаренко прокомментировал победу над «Химками»

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о победе своих подопечных в поединке 12-го тура Российской премьер-лиги над «Химками».

«Мы довольны победой, в любом случае команда показывает движение вперёд, тем более что с «Химками» мы находимся недалеко друг от друга в турнирной таблице», – заявил бывший тренер ЦСКА и «Кубани» в послематчевом интервью. Также белорусский специалист отметил, что в матчах против соседей по турнирной таблице всегда наблюдается определённая нервозность.

Напомним, что «Урал» победил со счётом 2:1 и покинул не только зону вылета, но и временно выбрался из зоны стыковых матчей, заняв 12 строчку в таблице.

