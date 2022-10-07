Гогниев прокомментировал хоровод игроков «Химок»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» снова победил - и это была уже третья победа клуба в нынешнем сезоне, причем все они были одержаны в последних четырех матчах. На сей раз «Урал» обыграл подмосковные «Химки».

В одном из игровых эпизодов футболисты «Химок» продемонстрировали нечто странное - перед подачей стандарта они, желая сбить соперника с толку, взялись за руки аки индейцы племени майя и начали хоровод, а когда мяч полетел к штрафной площади, бросились на свои позиции. Это необычное действие прокомментировал Спартак Гогниев, наставник клуба.

- Мы думаем, что это даёт плоды. Долгов во втором эпизоде чуть-чуть не дошёл... Как-то так получилось, что к тому штрафному, который мы наигрывали, соперник был готов, поставил футболистов. Что касается стандартов - этому надо уделять внимание, - цитирует слова Гогниева официальный сайт клуба.