Мирзов уверен, что «Химки» не вылетят в Первую лигу

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов выразил уверенность в том, что подмосковная команда не вылетит в Первую лигу по итогам нынешнего розыгрыша РПЛ.

По мнению Мирзова, «Химкам» не хватает психологической уверенности, зато у команды есть амбиции.

«Игра у нас есть, моменты есть, просто нужно в психологическом плане сделать шажок. Столько игр не побеждаем, это нагнетается, результат давит. Надеюсь, в матчах с конкурентами мы всё исправим», — цитирует Мирзова «РБ Спорт».

Напомним, что «Химки» не могут одержать победу в РПЛ с 7 августа, когда было обыграно московское «Торпедо» (3:1). Затем последовала отставка главного тренера Сергея Юрана, которого сменил Николай Писарев, а затем команду возглавил Спартак Гогниев.

После 11 туров подмосковный коллектив имеет в своём активе восемь набранных очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице.