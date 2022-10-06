Уткин: «Химки» обвально двигаются ко дну»

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о работе члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова.

«Показав едва ли не лучший старт в истории клуба, «Химки» обвально двигаются ко дну. Уже третий тренер за сезон… Вот такой вот зигзаг», — заявил Уткин на своем YouTube-канале.

Эксперт отметил, что здесь не стоит удивляться, потому что командой управляет народный депутат, который больше переживает за свою цитируемость, чем за клуб.

«Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав восемь очков после 11-ти туров. В предстоящем матче подмосковный клуб сыграет с «Уралом», встреча пройдет 7 октября в 17:30 по мск.