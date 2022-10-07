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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» удвоил счёт в матче с «Химками»

07 Октября 2022 • 19:06 Комментировать
Урал
2:1
Химки
окончен

«Урал» продолжает забивать в ворота «Химок» в матче 12-го тура Премьер-лиги. Команда Виктора Ганчаренко повела в счёте уже на пятой минуте, когда Алексей Каштанов слева проник в штрафную и поразил ближнюю часть ворот. В середине второй половины встречи перевес коллектива из Екатеринбурга был удвоен. Лазар Ранджелович избежал положения вне игры, оказался сам перед голкипером гостей и перебросил Илью Лантратова.

Результат 2:0 позволяет «Уралу» надеяться на выход из зон стыковых матчей. В онлайн-таблице команда вышла на 12-е место, а вот бодро стартовавшие «Химки» уже свалились в зоне вылета.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Химки Урал
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