Президент «Урала» рассказал о состоянии Бикфалви

Руководитель екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о состоянии здоровья лидера команды Эрика Бикфалви.

«Пока он не восстановился, как только это произойдет, мы напишем», — рассказал президент клуба в интервью «РБ Спорт». Напомним, что румынский футболист получил небольшое мышечное повреждение в поединке десятого тура Российской премьер-лиги против «Ахмата».

В текущем сезоне в рамках всех состязаний на счету атакующего футболиста «Урала» три забитых мяча при одной результативной передаче. Екатеринбургский клуб находится на 15-й строчке в турнирной таблице с семью баллами после 11 игр.

