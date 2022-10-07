«Урал» ожил при Ганчаренко: вторая победа подряд позволила «шмелям» вылететь из зоны вылета

«Урал» принимал «Химки» в матче 12-го тура РПЛ.

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1:0. Гол Алексея Каштанова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:0. Гол Лазара Ранджеловича (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:1. Гол Ильи Кухарчука (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Двенадцатый тур пятничным матчем на Урале открывали местные «шмели» и «Химки». Команды находятся в диаметрально разном состоянии. Под руководством Виктора Ганчаренко «Урал» оживает – начали с победы в Кубке России, а затем дважды победили в РПЛ, хотя до этого видели только один ничейный результат. Неделю назад разнесли «Локомотив», расслабившись только в концовке матча и упустив разгромный счёт – 4:2.

«Химки» же с середины августа только страдают. После увольнения Сергея Юрана побед так и нет, команда скверно выступает во всех турнирах, находясь внизу турнирной таблицы РПЛ и своей группы кубка. Начало матча с «Уралом» только подтвердило ужасающую тенденцию. Не успела минутная стрелка сделать пятый оборот, как «Химки» уже пропустили. Хозяева вообще активно провели начало встречи.

Лео Гогличидзе разыграл аут на левом фланге, получил ответный пас и выполнил отличный заброс на Алексея Каштанова. Форвард убежал от трёх защитников, вошёл в штрафную площадь, обыграл Кирилла Баженова и пробил точно в ближний угол - 1:0. Футболисты Ганчаренко продолжили атаковать, неплохо смотрелись в позиционных атаках, но постепенно устали. Под конец тайма инициатива всё-таки перекочевала к «Химкам», и гости даже организовали пару интересных подходов.

Неплохо открывался в свободные зоны Руденко, даже претендовал на пенальти после контакта с Сиссе, Глушаков опасно навешивал и раздавал длинные передачи, но суматошные атаки «Химок» так и не получили конкретики. А вот «Урал» отдохнул и с новыми силами начал атаковать. Получалось гораздо лучше – Юшин перехватил мяч и отличным забросом отправил его на линию вратарской, откуда пробил Юрий Газинский. Повезло химчанам, что немного правее створа взял полузащитник «Урала».

А на исходе часа игрового времени хозяева всё-таки увеличили преимущество в счёте: Лазар Ранджелович сам начала атаку, сыграв на правый фланг, и сам же её завершил, получив передачу от Алексея Каштанова. Вывалился серб на рандеву с Лантратовым и красиво того перебросил – 2:0. На этом борьба в матче закончилась. Гости поняли, что не отыграться, а хозяева стали грамотно вести игру к финальному свистку. Сломали темп матча и постоянные замены, офсайды.

В компенсированное время гости всё-таки сподобились на гол престижа. Илья Кухарчук на дриблинге вошёл в штрафную площадь, пробил, и мяч после рикошета от Мишкича оказался в сетке - 2:1. Но для спасения было уже поздно, третью победу одержал «Урал» в этом сезоне РПЛ и выпрыгнул сразу на 12-е место, набрав десять очков. А вот «шмелей» в зоне вылета подменили как раз «Химки», переживающие затяжной кризис.