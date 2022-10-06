Юран назвал конкурента Сафонова в борьбе за звание лучшего вратаря России

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран поделился мнением о том, кто может составить конкуренцию вратарю Матвею Сафонову в звании лучшего голкипера России.

«По первым 11 играм чемпионата можно сказать, что Сафонов — лучший вратарь России. Кто может составить конкуренцию Сафонову? Думаю, что Лантратов», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Тренер заявил, что есть фраза «вратарь — половина команды», этот тезис можно применить к Илье Лантратову, ведь он многое делает в подмосковном клубе.

Сафонов в этом сезоне провел 13 матчей за «Краснодар», в которых пропустил 16 мячей и 5 раз сохранил свои ворота «сухими».

Лантратов пропустил 21 гол в 11 играх РПЛ и два раза отстоял на «ноль».