Уткин: «Локомотиву» нужно вернуть Сёмина, РПЛ деградировала, он снова актуален»

Комментатор и блогер Василий Уткин предложил вернуть на пост главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.

«Нужно вернуть Сёмина в «Локомотив». Чемпионат России уже вполне достаточно деградировал. Юрий Павлович снова актуален», - заявил журналист посредством своего телеграм-канала.

«Железнодорожники» неудачно стартовали в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. После восьми туров команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице. В последнем матче «Локо» на своем поле проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2).

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» на выезде встретится с воронежским «Факелом».