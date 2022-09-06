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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин: «Локомотиву» нужно вернуть Сёмина, РПЛ деградировала, он снова актуален»

 
06 Сентября 2022 • 11:53 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Ахмат
окончен

Комментатор и блогер Василий Уткин предложил вернуть на пост главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.

«Нужно вернуть Сёмина в «Локомотив». Чемпионат России уже вполне достаточно деградировал. Юрий Павлович снова актуален», - заявил журналист посредством своего телеграм-канала.

«Железнодорожники» неудачно стартовали в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. После восьми туров команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице. В последнем матче «Локо» на своем поле проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2).

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» на выезде встретится с воронежским «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Василий Уткин Юрий Сёмин
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