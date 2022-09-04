«Локомотив» пропустил от «Ахмата» уже на третьей минуте

Не успел начаться матч восьмого тура Премьер-лиги, в котором встречаются «Локомотив» и «Ахмат», как счёт был открыт. Уже на третьей минуте Бернард Бериша создал момент для Мохамеда Конате, который принял мяч на грудь и вколотил его в сетку ворот «железнодорожников». Счет стал 1:0 в пользу команды Андрея Талалаева.

На эту минуту «Ахмат» с 11 очками взмывает на восьмое место в турнирной таблице, опережая сегодняшнего соперника, у которого 9 баллов. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.