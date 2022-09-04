«Ахмат» в меньшинстве забил «Локомотиву», гол-шедевр на счету Садулаева

В начале второго тайма матча восьмого тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Ахматом» гости снова вышли вперёд. Лечи Садулаев здорово разобрался с опекой сразу трёх соперников и сильно пробил в створ с линии штрафной. Голкипер москвичей не смог выручить команду в этом эпизоде. Счет стал 1:2.

Напомним, что на третьей минуте Мохамед Конате открыл счет, а позже в середине первого тайма был удален с поля. Перед уходом команд на перерыв «Локомотив» отыгрался благодаря реализованному Антоном Миранчуком 11-метровому штрафному удару. У команды Йозефа Циннбауэра есть еще порядка получаса, чтобы исправить ситуацию.