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«Ахмат» в меньшинстве забил «Локомотиву», гол-шедевр на счету Садулаева

 
04 Сентября 2022 • 19:06 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Ахмат
окончен

В начале второго тайма матча восьмого тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Ахматом» гости снова вышли вперёд. Лечи Садулаев здорово разобрался с опекой сразу трёх соперников и сильно пробил в створ с линии штрафной. Голкипер москвичей не смог выручить команду в этом эпизоде. Счет стал 1:2.

Напомним, что на третьей минуте Мохамед Конате открыл счет, а позже в середине первого тайма был удален с поля. Перед уходом команд на перерыв «Локомотив» отыгрался благодаря реализованному Антоном Миранчуком 11-метровому штрафному удару. У команды Йозефа Циннбауэра есть еще порядка получаса, чтобы исправить ситуацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ахмат Лечи Садулаев
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окончен Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва 3.05 3.65 2.25
окончен Локомотив Москва 1:2 Ахмат 2.30 3.45 3.10
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