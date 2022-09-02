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Циннбауэр — о матче с «Ахматом»: «Нам обязательно нужно продолжить нашу победную серию»

 
02 Сентября 2022 • 15:19 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
1 2.30 X 3.40 2 3.10
04.09 17:30

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от матча 8-го тура, в котором «железнодорожники» примут на своём поле «Ахмат».

Немецкий специалист заявил, что «Локомотиву» важно продолжить победную серию в матчах чемпионата России на своём поле. Напомним, что в последних двух турах «красно-зелёные» одолели «Химки» (3:0) и «Оренбург» (5:1).

«Конечно, мы рассчитываем на три очка во встрече с «Ахматом», ведь мы играем в Черкизово. Как вы могли заметить, в Кубке мы использовали свежих игроков, у нас была ротация. Сейчас мы смотрим на ребят, на новые сочетания», — заявил Циннбауэр.

Матч «Локомотив» — «Ахмат» состоится 4 сентября в 17:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Йозеф Циннбауэр Ахмат
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА АХМАТ
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