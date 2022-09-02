Смертин: «Может быть, Карпукас не взрывной, но при этом очень умный»

Бывший полузащитник «Локомотива» и национальной сборной России Алексей Смертин поделился мнением о 20-летнем игроке «железнодорожников» Артёме Карпукасе.

«Я его очень хорошо знаю. Уникальный случай: Отец возил парня из Бийска за 156 километров на тренировки ко мне в школу. Карпукас всегда был центральным полузащитником, хорошо разгонял атаку. Техничный, цепкий в обороне. Где-то скорости недоставало, но сейчас я вижу: читает игру. Может быть, он не взрывной, но при этом очень умный», — приводит слова Смертина «Чемпионат».

В текущем сезоне Карпукас провёл за «Локомотив» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. После семи туров РПЛ «красно-зелёные» с девятью очками в своём активе занимают восьмую строчку в турнирной таблице. Следующий матч «железнодорожники» проведут 4 сентября против «Ахмата». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.