Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич — об Игнатьеве: «Проблема не в Иване, а в его окружении»

 
01 Сентября 2022 • 11:58 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
1 2.35 X 3.40 2 3.00
04.09 17:30

Известный комментатор Константин Генич высказался о нападающем «Локомотива» Иване Игнатьеве.

Напомним, 23-летний форвард перешёл в московский клуб в июле нынешнего года на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Краснодар» и «Рубин». В матче 7-го тура текущего розыгрыша РПЛ против «Оренбурга» (5:1) Игнатьев оформил хет-трик. Отметим, что за 40 матчей в составе казанской команды нападающий отметился теми же тремя забитыми мячами.

По мнению Генича, на игру Игнатьева сильно влияет его окружение.

«Проблема, скорее, не в Иване, а в его окружении. «Краснодар» изменил Игнатьева. Но игрока тянет на родину, к друзьям. Либо друзья сами к нему приезжают. До этого момента Ваня вёл себя абсолютно нормально. Говорят, что он мог чуть ли не бросить тренировочный процесс, психануть и уехать к своим друзьям в Ачинск, чтобы там зависнуть», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 4 сентября против «Ахмата». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Константин Генич Иван Игнатьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
12:14 · Россия. Премьер-лига
Зарплата Кутепова в «Торпедо» значительно ниже той, которую он получал в «Спартаке»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Генич — об Игнатьеве: «Проблема не в Иване, а в его окружении»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Захаряна в «Челси» окончательно сорвался
11:47 · Россия. Премьер-лига
Ле Таллек оценил уровень игры «Торпедо»
11:12 · Кубок России
Рамирес оценил шансы «Краснодара» выиграть кубок России
10:53 · Россия. Премьер-лига
Бакаев: «Матч «Спартак» - «Зенит» может во многом определить ход всего чемпионата»
10:47 · Кубок России
«Селтик» близок к покупке полузащитника «Рубина»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Мухин рассказал, на что будет претендовать ЦСКА в этом сезоне РПЛ 1
10:38 · Россия. Премьер-лига
Сперцян прокомментировал решение тренера оставить его на скамейке запасных в матче с «Химками»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отреагировал на возможный срыв трансфера Захаряна в «Челси»
10:25 · Кубок России
Зайнутдинов рассказал, как в ЦСКА отреагировали на гол Гайча
10:20 · Россия. Премьер-лига
Погиб глава совета директоров «Лукойла» Маганов
10:11 · Кубок России
Зделар подвёл итоги матча с «Торпедо»
10:04 · Кубок России
Жена Карпина - о матче «Ростова» в Кубке России: «Полный стадион - бесценен!» 1
09:58 · Россия. Премьер-лига
Зделар высказался о борьбе ЦСКА за чемпионский титул
Все новости
Рекомендуем