Генич — об Игнатьеве: «Проблема не в Иване, а в его окружении»

Известный комментатор Константин Генич высказался о нападающем «Локомотива» Иване Игнатьеве.

Напомним, 23-летний форвард перешёл в московский клуб в июле нынешнего года на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Краснодар» и «Рубин». В матче 7-го тура текущего розыгрыша РПЛ против «Оренбурга» (5:1) Игнатьев оформил хет-трик. Отметим, что за 40 матчей в составе казанской команды нападающий отметился теми же тремя забитыми мячами.

По мнению Генича, на игру Игнатьева сильно влияет его окружение.

«Проблема, скорее, не в Иване, а в его окружении. «Краснодар» изменил Игнатьева. Но игрока тянет на родину, к друзьям. Либо друзья сами к нему приезжают. До этого момента Ваня вёл себя абсолютно нормально. Говорят, что он мог чуть ли не бросить тренировочный процесс, психануть и уехать к своим друзьям в Ачинск, чтобы там зависнуть», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 4 сентября против «Ахмата». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.