​Мампасси предлагает «Локомотиву» снова закрыться на базе

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси дал комментарий после поражения от «Ахмата» на своём поле со счётом 1:2. Москвичи уступили, хотя больше часа игрового времени провели в большинстве.

«Не понимаю, почему такой результат. Руководство после игры сказало, что надо было выигрывать. Возможно, есть смысл заехать на базу. Но мы это не обсуждали», - высказался Мампасси, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что недавно в рамках подготовки к матчу против «Химок» игроки «Локомотива» закрывались на базе. Тогда это дало эффект – «железнодорожники» победили со счётом 3:0.

Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведёт 11 сентября – против «Факела» на выезде.