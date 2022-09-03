Стал известен срок восстановления Гилерме

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме пропустит 4-5 недель из-за повреждения длинной приводящей мышцы, полученного в матче группового этапа Фонбет Кубка России против «Пари НН» (0:2). Об этом сообщил главный врач «железнодорожников» Игорь Калюжный в разговоре с пресс-службой клуба.

Напомним, что из-за травмы голкипер был заменён уже на 31-й минуте встречи.

В текущем сезоне бразилец с российским паспортом не является основным игроком «Локомотива», поэтому 36-летний вратарь ещё не провёл ни одной встречи в нынешнем розыгрыше РПЛ. Всего же за 15 лет в составе «железнодорожников» Гилерме принял участие в 378 матчах команды, пропустив 376 голов и 139 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт завтра, 4 сентября, против «Ахмата». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.