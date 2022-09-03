Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стал известен срок восстановления Гилерме

 
03 Сентября 2022 • 13:55 Комментировать
Пари НН
2:0
Локомотив Москва
окончен

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме пропустит 4-5 недель из-за повреждения длинной приводящей мышцы, полученного в матче группового этапа Фонбет Кубка России против «Пари НН» (0:2). Об этом сообщил главный врач «железнодорожников» Игорь Калюжный в разговоре с пресс-службой клуба.

Напомним, что из-за травмы голкипер был заменён уже на 31-й минуте встречи.

В текущем сезоне бразилец с российским паспортом не является основным игроком «Локомотива», поэтому 36-летний вратарь ещё не провёл ни одной встречи в нынешнем розыгрыше РПЛ. Всего же за 15 лет в составе «железнодорожников» Гилерме принял участие в 378 матчах команды, пропустив 376 голов и 139 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт завтра, 4 сентября, против «Ахмата». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.    

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 92 минута Оренбург 3:1 Химки
03.09  15:00 Пари НН ... Факел
03.09  18:30 Краснодар ... Сочи 2.70 3.65 2.45
03.09  20:30 Динамо Москва ... Урал
04.09  15:00 Крылья Советов ... ЦСКА Москва 3.00 3.60 2.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
14:55 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Уфы» Камилов близок к переходу в «Ахмат»
14:49 · Россия. Премьер-лига
​Зобнин отреагировал на уход Федуна
14:43 · Россия. Премьер-лига
«Химки» пропустили третий гол от «Оренбурга»
14:41 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «При Абаскале коллектив стал дружнее»
14:38 · Россия. Премьер-лига
​Зобнин – о Бальде: «Если человек был не на последних ролях в «Лацио», «Монако» и «Интере», это уже о многом говорит»
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:28 · Россия. Премьер-лига
Норманн рассказал, почему решил продолжить карьеру в московском клубе
14:28 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Спартак» не даст «Зениту» показать свою лучшую игру» 1 эксклюзив
14:18 · Россия. Премьер-лига
​Бояринцев предлагает решать проблему с Fan ID через Путина
13:55 · Россия. Премьер-лига
Стал известен срок восстановления Гилерме
13:51 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» за две минуты забил дважды и уже обыгрывает «Химки»
13:40 · Россия. Первая лига
Дзагоев рассказал, будет ли праздновать гол в ворота «Алании» 2
13:35 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» - «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России – 4 сентября 2022
13:34 · Россия. Премьер-лига
Долгов здорово сыграл на добивании, «Химки» ведут в матче с «Оренбургом»
13:25 · Россия. Первая лига
Дзагоев рассказал о том, что побудило его перейти в «Рубин»
Все новости
Рекомендуем