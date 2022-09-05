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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» обратился к фанатам после поражения от «Ахмата»

 
05 Сентября 2022 • 10:43 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Ахмат
окончен

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» встречался с грозненским «Ахматом» и потерпел поражение со счетом 1:2. После неудачи пресс-служба «железнодорожников» обратилась к поклонникам команды.

«Благодарим наших болельщиков, пришедших вчера поддержать команду на «РЖД Арене», - гласит сообщение в социальных сетях столичного клуба.

После восьми туров Премьер-лиги «Локомотив» набрал девять баллов и располагается на девятой позиции в турнирной таблице. Следующий матч «железнодорожники» проведут против воронежского «Факела» в воскресенье, 11 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ахмат
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