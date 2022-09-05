«Локомотив» обратился к фанатам после поражения от «Ахмата»

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» встречался с грозненским «Ахматом» и потерпел поражение со счетом 1:2. После неудачи пресс-служба «железнодорожников» обратилась к поклонникам команды.

«Благодарим наших болельщиков, пришедших вчера поддержать команду на «РЖД Арене», - гласит сообщение в социальных сетях столичного клуба.

После восьми туров Премьер-лиги «Локомотив» набрал девять баллов и располагается на девятой позиции в турнирной таблице. Следующий матч «железнодорожники» проведут против воронежского «Факела» в воскресенье, 11 сентября.