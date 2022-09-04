Шелия: «По судейству можно сказать многое, но лучше обойти эту сторону»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Ахмат» (1:2) Гиорги Шелия поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелый матч, очень много было недовольства со стороны команды судейством, даже после перерыва. Вы что-то бы хотели сказать по этому вопросу?

- Да, сказать можно многое, но лучше обойти эту сторону. Мы сегодня выиграли, показали характер. Практически 70 минут играли в меньшинстве и добились результата, которого все хотели с нашей стороны. Поэтому не будем обращать внимания на какие-то мелочи. Главное - победили сегодня, двигаемся дальше.