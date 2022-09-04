Циннбауэр: «Одержали две победы подряд в чемпионате и хотим продолжить нашу победную поступь»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- «Локомотив» в чемпионате в последних матчах набрал приличный ход, но при этом в Нижнем с точки зрения результата, как минимум, точно игра не получилась. Что это было, ротация, спад? Какой «Локомотив» мы сегодня увидим?

- Не хотел бы сейчас говорить о кубковой игре, потому что наш полный фокус, наша концентрация на чемпионате, на ближайшей предстоящей нам игре в чемпионате. Мы одержали две победы подряд в чемпионате и хотим продолжить нашу победную поступь и выиграть сегодняшний матч также.