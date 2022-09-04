​«Локомотив» проиграл «Ахмату» дома в третий раз подряд

В воскресенье «Локомотив» снова разочаровал армию своих болельщиков – команда Йозефа Циннбауэра проиграла «Ахмату» на своём поле со счётом 1:2. При этом «железнодорожники» с 28-й минуты играли в численном большинстве.

Любопытно, что «Локомотив» проигрывал домашний матч против «Ахмата» в каждом из трёх последних сезонов – в двух предыдущих «железнодорожники» уступали грозненцам с результатами 2:3 и 1:2.

Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в воскресенье, 11 сентября. «Железнодорожники» будут играть на выезде против «Факела».

На текущий момент «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.