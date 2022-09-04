​Изидор рассказал, когда вернётся на поле

Форвард Вильсон Изидор пропускает третий подряд матч «Локомотива». 22-летний футболист сказал несколько слов о своём состоянии после травмы плеча.

«Сейчас я восстанавливаюсь от травмы. Чувствую себя хорошо. Когда вернусь? Может, через две недели», - высказался Изидор. Слова француза приводит на своих страницах sport24.

«Локомотив» в воскресенье на своём поле в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги играет против «Ахмата». Следить за игрой можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В сезоне 2022/2023 Вильсон Изидор забил один гол в шести матчах – форвард расписался в воротах «Пари НН».