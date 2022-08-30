Наумов перечислил позиции, которые «Локомотиву» необходимо усилить до закрытия трансферного окна

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о том, кого следует приобрести «железнодорожникам» в последние дни трансферного окна.

«Железнодорожникам» нужно купить центрального защитника, опорника, нападающего хорошего. Видно, что «Локомотив» не всегда сбалансирован и замены не всё время позволяют усилить игру», — приводит слова Наумова Metaratings.

По мнению экс-президента, в РПЛ лишь санкт-петербургский «Зенит» обладает достаточно сильными запасными, которые способны усилить игру команду.

После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-зелёные» занимают восьмое место в турнирной таблице с девятью очками в своём активе. Свой следующий матч подопечные Йозефа Циннбауэра проведут 4 сентября против «Ахмата». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.