Пушечный удар Садулаева позволил «Ахмату» в меньшинстве переиграть «Локомотив»

«Локомотив» принимал «Ахмат» в рамках восьмого тура РПЛ.

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0:1. Гол Мохамеда Конате (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Керк пробил мимо из убойной позиции (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Удаление Конате (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол с пенальти Антона Миранчука (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:2. Гол Лечи Садулаева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Соседи по турнирной таблице встретились на «РЖД Арене». Но если «Локомотив» как раз за два последних тура (две победы и хет-трик Ивана Игнатьева) выбрался к середине табели о рангах, то «Ахмат» наоборот – упал туда из-за неудачных результатов. Поражения от ЦСКА и «Крыльев» смазали удачный старт сезона для команды из Грозного. Андрей Талалаев к тому же стал резко ротировать состав, например, сослав в дубль основного голкипера – Георгия Шелию.

Правда, на матч против «Локо» он появился в основе. Но не стал героем первых минут, главным действующим лицом первых 28 минут стал другой игрок «Ахмата» - Мохамед Конате. Очень быстро он счёт открыл: Магкеев вдруг решил отдать обостряющую передачу на Беришу, а Бернард моментально закинул в центр штрафной площади, где разобрался Конате. Мохамед принял мяч на грудь и уже потом расстрелял Худякова – 0:1.

Прошло семь минут и тот же Конате получил жёлтую карточку за удар локтем по лицу сопернику. А на 28-й минуте подвиги Мохамеда закончились. Тянулся он за мячом, но наступил на ногу Карпукасу, успевшему раньше. Вторая жёлтая карточка, за ней появляется красная и автор первого гола покидает поле, не отыграв даже получаса. «Локомотив» воспользовался численным преимуществом под занавес первого тайма. И снова не обошлось без вмешательства арбитра.

Миранчук полез в дриблинг и коленом поймал пятку Учиева. Ризван спорил, однако Левников посмотрел повтор и указал на 11-метровую отметку. Сам же пострадавший исполнил пенальти, Антон Миранчук мощным ударом отправил мяч в «девять» и счёт сравнял – 1:1. И пошла дальше игра с явным преимуществом «Локо». Хозяева давили, атаковали и… пропустили. На исходе часа игрового времени Лечи Садулаев убрал на замахе Баринова и с линии штрафной площади шикарно пальнул в дальнюю «шестёрку» - 1:2.

Далее «Ахмат» принялся тянуть время, удерживая победный счёт, а «Локо» помчался вперёд. Но моментов много не создавалось. Был шанс у Ивана Игнатьева, выскочившего на передачу Камано. Метров с 10 он пробил под перекладину, однако Шелия совершил зрелищный сейв. А затем удивил Циннбауэр, на последние 10 минут тренер «Локомотива» вместо Керка и Камано выпустил совсем не атакующих игроков: Марадишвили и Митая.

Заключительным шансом москвичей был удар Антона Миранчука со средней дистанции. Шелия взглядом проводил мяч, просвистевший рядом со штангой. «Ахмат» в меньшинстве удержал победу, знатно удивив публику на «РЖД Арене».