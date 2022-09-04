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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пушечный удар Садулаева позволил «Ахмату» в меньшинстве переиграть «Локомотив»

 
04 Сентября 2022 • 19:31 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Ахмат
окончен

«Локомотив» принимал «Ахмат» в рамках восьмого тура РПЛ.

Протокол игры  
Локомотив Москва1:2Ахмат
  3'Конате Мохамед II (0:1)
(1:1) Миранчук Антон42'  
  62'Садулаев Лечи (1:2)
Худяков ДаниилЖивоглядов ДмитрийЕдвай ТинМагкеев Станислав  33'Тикнизян НаирБаринов ДмитрийКарпукас Артём 46' (Раконяц Марко ( 46') Керк Джирано  8' 80' (Митай Марио ( 80') Миранчук АнтонКамано Франсуа  71' 80' (Марадишвили Константин ( 80') Игнатьев Иван
Запасные: Погостнов ЕгорМампаси МаркКуликов ДаниилБагамаев АбдулаБабкин СергейСавин АндрейМатюнин Никита
Шелия ГиоргиУциев РизванБыстров Марат  22'Журавлёв ЮрийСадулаев Лечи 64' (Камилов Владислав ( 64') Тимофеев АртёмОлейников Иван 65' (Богосавац Мирослав ( 65') Харин ЕвгенийТрошечкин Александр  74'Бериша Бернард 64' (Ильин Владимир ( 64') Конате Мохамед II  11'  28'
Запасные: Кадыров ХалидТашаев РизванФольмер КириллАгаларов ГамидИбишев Турпал-Али
04 сентября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

Видео

0:1. Гол Мохамеда Конате (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Мохамеда Конате (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Керк пробил мимо из убойной позиции (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Керк пробил мимо из убойной позиции (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удаление Конате (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удаление Конате (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол с пенальти Антона Миранчука (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол с пенальти Антона Миранчука (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:2. Гол Лечи Садулаева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:2. Гол Лечи Садулаева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Соседи по турнирной таблице встретились на «РЖД Арене». Но если «Локомотив» как раз за два последних тура (две победы и хет-трик Ивана Игнатьева) выбрался к середине табели о рангах, то «Ахмат» наоборот – упал туда из-за неудачных результатов. Поражения от ЦСКА и «Крыльев» смазали удачный старт сезона для команды из Грозного. Андрей Талалаев к тому же стал резко ротировать состав, например, сослав в дубль основного голкипера – Георгия Шелию.

Правда, на матч против «Локо» он появился в основе. Но не стал героем первых минут, главным действующим лицом первых 28 минут стал другой игрок «Ахмата» - Мохамед Конате. Очень быстро он счёт открыл: Магкеев вдруг решил отдать обостряющую передачу на Беришу, а Бернард моментально закинул в центр штрафной площади, где разобрался Конате. Мохамед принял мяч на грудь и уже потом расстрелял Худякова – 0:1.

Прошло семь минут и тот же Конате получил жёлтую карточку за удар локтем по лицу сопернику. А на 28-й минуте подвиги Мохамеда закончились. Тянулся он за мячом, но наступил на ногу Карпукасу, успевшему раньше. Вторая жёлтая карточка, за ней появляется красная и автор первого гола покидает поле, не отыграв даже получаса. «Локомотив» воспользовался численным преимуществом под занавес первого тайма. И снова не обошлось без вмешательства арбитра.

Миранчук полез в дриблинг и коленом поймал пятку Учиева. Ризван спорил, однако Левников посмотрел повтор и указал на 11-метровую отметку. Сам же пострадавший исполнил пенальти, Антон Миранчук мощным ударом отправил мяч в «девять» и счёт сравнял – 1:1. И пошла дальше игра с явным преимуществом «Локо». Хозяева давили, атаковали и… пропустили. На исходе часа игрового времени Лечи Садулаев убрал на замахе Баринова и с линии штрафной площади шикарно пальнул в дальнюю «шестёрку» - 1:2.

Далее «Ахмат» принялся тянуть время, удерживая победный счёт, а «Локо» помчался вперёд. Но моментов много не создавалось. Был шанс у Ивана Игнатьева, выскочившего на передачу Камано. Метров с 10 он пробил под перекладину, однако Шелия совершил зрелищный сейв. А затем удивил Циннбауэр, на последние 10 минут тренер «Локомотива» вместо Керка и Камано выпустил совсем не атакующих игроков: Марадишвили и Митая.

Заключительным шансом москвичей был удар Антона Миранчука со средней дистанции. Шелия взглядом проводил мяч, просвистевший рядом со штангой. «Ахмат» в меньшинстве удержал победу, знатно удивив публику на «РЖД Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ахмат
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окончен Локомотив Москва 1:2 Ахмат 2.30 3.45 3.10
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