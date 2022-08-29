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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тикнизян оценил перспективы «Локомотива» в РПЛ

 
29 Августа 2022 • 11:36 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
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04.09 17:30

Хавбек московского «Локомотива» Наир Тикнизян не считает, что для «железнодорожников» все уже потеряно в Российской премьер-лиге.

«Не согласен, что для «Локомотива» все уже потеряно в чемпионате. Мы сыграли только семь туров, впереди еще много игр», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».

После семи сыгранных туров московский клуб набрал девять очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет восемь очков.

Следующий матч в чемпионате «Локо» проведет на «РЖД Арене» против грозненского «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА АХМАТ
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