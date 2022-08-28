Защитник «Ахмата» Тодорович выбыл из строя до конца года

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович получил перелом нижней трети малой берцовой кости левой ноги в матче 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

По информации пресс-службы грозненского клуба, 25-летнему боснийцу потребуется операция, поэтому в текущем году футболист на поле больше не выйдет.

В текущем сезоне Тодорович провёл в составе «Ахмата» семь матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

После семи туров подопечные Андрея Талалаева занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе восемь набранных очков. Свой следующий матч грозненцы проведут 4 сентября против «Локомотива». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.