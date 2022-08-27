Глушенков: «Закономерная победа»

В матче седьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» добыли три очка в Грозном, сполна использовав просчеты соперника в первом тайме, приведшие сперва к первому голу в ворота «Ахмата», а затем и к удалению в составе чеченского клуба. Нападающий самарской команды Максим Глушенков высоко оценил победу, назвав ее закономерной.

- Мне кажется, у нас было больше моментов, поэтому результат закономерен. Для нас это очень важная победа, потому что до этого пять туров мы не выигрывали, потому что играли хорошо, но не набирали свои очки. Думаю, дальше у нас будет только белая полоса, - заявил Глушенков в эфире телеканала Матч ТВ.

Впрочем, с «белой полосой» могут возникнуть проблемы - в следующем туре «Крыльям» предстоит сыграть с ЦСКА.