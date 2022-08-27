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Осинькин: «После удаления команда «Ахмат» сыграла для зрителей, для себя самих»

 
27 Августа 2022 • 22:25 Комментировать
Ахмат
1:2
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (2:1) дал комментарий по игре.

- Мы эмоционально очень хорошо настраивались на этот матч, у нас пять матчей не было побед. Эти матчи не были плохими, кроме игры  с «Зенитом», но так получилось, что победу нас не было. Слишком легко мы пропускали голы. Настрой на этот матч у нас был, считаю, хорошим, начало получилось. Но всё перевернул такой необязательный пропущенный гол, который мы забили сами себе. То, как мы вернулись в игру, то, как мы потом играли как минимум до удаления, считаю, что было хорошей игрой с нашей стороны. Мы заслуженно сравняли, у нас еще была инициатива, подходы.

Потом случилось удаление. После него команда «Ахмат» сыграла для зрителей, для себя самих, потому что они всегда играют с позиции силы. Также пытались играть, несмотря на то, что у них было на одного футболиста меньше. Но все-таки, по количеству моментов мы наиграли на победу. Мы ей очень рады, здесь никому легко не бывает.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Ахмат
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