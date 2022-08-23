Президент «Ахмата» раскритиковал ФИФА и УЕФА за позицию по крымским клубам

Президент грозненского клуба «Ахмат» Магомед Даудов раскритиковал УЕФА и ФИФА за то, что они запретили клубам из Крыма участвовать в соревнованиях под эгидой Российского Футбольного Союза. По мнению Даудова, это абсолютно неуместно в силу того, что российский футбол наказан, и, по большому счету, может не подчиняться директивам из европейских структур.

-Абсолютно бредовое заявление организации, которая ещё смеет что-то диктовать после того, как, можно сказать, вышвырнула российский футбол из своей ассоциации. И после всего этого нам нужно прислушиваться к их рекомендациям? К чёрту! Хватит! - цитирует Даудова издание Sport24.