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Осинькин: «Крылья Советов» не будут возвращаться домой перед матчем со «Спартаком»

 
27 Августа 2022 • 22:35 Комментировать
Ахмат
1:2
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (2:1) ответил на вопрос о тактике.

- Несколько раз по ходу игры команда перестраивалась с одной тактики на другую. Это был такой план, или на ходу приходилось менять тактику?

- Тут много факторов. Во-первых, что-то надо было и поменять. Во-вторых, у нас все центральные защитники здоровы, а на других позициях есть дефицит. Накопились травмы. Поэтому мы сыграли в пять защитников или в три, можно сказать, в 3-4-3 мы играли, понимая, что, скорее всего, и «Ахмат» будет играть в эту схему. Мы использовали большинство наших футболистов, которые сейчас готовы к этой схеме. Сказать, что я этим полностью удовлетворен, конечно, не могу. Но есть определенные вещи, которые в плане образования, того, что футболисты должны в любой ситуации быстро реагировать, в том числе на тактические перестроения. Мы получили опыт, на самом деле, в пятерку в оборону мы играли много раз, а вот в атаку мы сыграли для себя в первый раз. Не требовала ситуация раньше, но вот сейчас какие-то обстоятельства нас заставили так сыграть. Я считаю, что это полезно и хороший опыт, когда результат положительный, всё можно в плюс записать.

- У команды сейчас плотный график, матч со «Спартаком» уже во вторник. Расскажите о плане подготовки.

- Когда получили расписание, у нас был определенный цейтнот, нам надо было быстро принимать решение и менять свои планы, поэтому мы здесь остаемся и ночуем. Завтра здесь восстановительная тренировка, после этого мы перелетаем в Москву. Там еще одна тренировка, уже предыгровая, она послезавтра, игра. А дальше какие-то моменты, связанные с подготовкой и восстановлением, это всё само собой, этого будет много, по-другому не получится играть со «Спартаком» на третий день.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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окончен Факел 1:4 Спартак Москва
окончен Ахмат 1:2 Крылья Советов 2.15 3.55 3.35
28.08  13:00 Урал ... Зенит
28.08  15:00 Локомотив Москва ... Оренбург 1.83 3.75 4.20
28.08  17:30 Торпедо Москва ... Краснодар
28.08  19:45 Ростов ... ЦСКА Москва 2.75 3.50 2.45
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