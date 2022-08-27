Осинькин: «Крылья Советов» не будут возвращаться домой перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча с «Ахматом» (2:1) ответил на вопрос о тактике.

- Несколько раз по ходу игры команда перестраивалась с одной тактики на другую. Это был такой план, или на ходу приходилось менять тактику?

- Тут много факторов. Во-первых, что-то надо было и поменять. Во-вторых, у нас все центральные защитники здоровы, а на других позициях есть дефицит. Накопились травмы. Поэтому мы сыграли в пять защитников или в три, можно сказать, в 3-4-3 мы играли, понимая, что, скорее всего, и «Ахмат» будет играть в эту схему. Мы использовали большинство наших футболистов, которые сейчас готовы к этой схеме. Сказать, что я этим полностью удовлетворен, конечно, не могу. Но есть определенные вещи, которые в плане образования, того, что футболисты должны в любой ситуации быстро реагировать, в том числе на тактические перестроения. Мы получили опыт, на самом деле, в пятерку в оборону мы играли много раз, а вот в атаку мы сыграли для себя в первый раз. Не требовала ситуация раньше, но вот сейчас какие-то обстоятельства нас заставили так сыграть. Я считаю, что это полезно и хороший опыт, когда результат положительный, всё можно в плюс записать.

- У команды сейчас плотный график, матч со «Спартаком» уже во вторник. Расскажите о плане подготовки.

- Когда получили расписание, у нас был определенный цейтнот, нам надо было быстро принимать решение и менять свои планы, поэтому мы здесь остаемся и ночуем. Завтра здесь восстановительная тренировка, после этого мы перелетаем в Москву. Там еще одна тренировка, уже предыгровая, она послезавтра, игра. А дальше какие-то моменты, связанные с подготовкой и восстановлением, это всё само собой, этого будет много, по-другому не получится играть со «Спартаком» на третий день.