Тимофеев не считает себя чемпионом России

Выступающий ныне в составе грозненского «Ахмата» Артём Тимофеев дал понять, что не считает себя чемпионом России, несмотря на то, что в сезоне 2016\2017, когда «Спартак» стал победителем чемпионата России, он выступал в составе московского клуба. По словам Тимофеева, он провел слишком мало матчей в составе команды в том сезоне, чтобы считаться чемпионом.

- Я чувствовал себя частью команды, но не чувствую себя чемпионом России. Пять выходов на замену — не так много, да, я внес какой‑то небольшой вклад. Частичку какую‑то, может быть. Я не считаю себя чемпионом России, хоть в «Википедии» это написано, - заявил футболист в эфире телеканала Матч ТВ.