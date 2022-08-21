Талалаев: Если Агаларов будет забивать моменты, то будет играть больше

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев ответил на вопрос о том, почему форвард команды Гамид Агаларов получает мало игрового времени.

«С Агаларовым все нормально, прибавляет, под нагрузками работает. Если будет забивать моменты, как с «Зенитом» и «Спартаком», то будет получать больше игрового времени», — приводит слова Талалаева «Чемпионат».

Специалист заявил, что нападающий Мохамед Конате играет неплохо, у команды есть конкуренция на этой позиции.

В текущем сезоне 22-летний нападающий принял участие в пяти матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом.