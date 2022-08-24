Зотов прокомментировал возвращение в «Крылья Советов»

Мы уже рассказывали о том, что защитник Георгий Зотов вернулся в Самару, он будет выступать в составе «Крыльев Советов». В прошлом, в период с 2017 по 2020 год, он уже защищал цвета самарского клуба. В своем интервью клубной пресс-службе Зотов объяснил, почему решил вернуться.

- Я следил за «Крыльями», мне нравится их футбол – это одна из самых играющих команд в лиге. Надеюсь, с моей помощью будем занимать еще более высокие позиции.Испытываю только положительные эмоции. Как только прилетел в Самару, испытал радость и приятную ностальгию, - заявил Зотов.

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Крылья Советов» сыграют в гостях против «Ахмата».