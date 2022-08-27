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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стала известна курьёзная причина, из-за которой Талалаев резко заменил Нижича

 
27 Августа 2022 • 21:01 Комментировать
Ахмат
1:2
Крылья Советов
окончен

В матче седьмого тура российской Премьер-лиги произошел курьезный случай, который может иметь далеко идущие последствия. Грозненский «Ахмат» контролировал игру и вел в счете, пока не пропустил контратаку соперника, в ходе которой форвард гостей Роман Ежов убежал на свидание с кипером и легко переиграл того.

Как оказалось, легкость этого гола объяснялась тем, что хорватский защитник «Ахмата» Зоран Нижич в тот момент «сачканул» - пил воду у бровки. Поэтому наставник «Ахмата» Андрей Талалаев сразу же снял его с игры.

Следить за событиями матча между «Ахматом» и «Крыльями Советов» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Ахмат Зоран Нижич
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