Стала известна курьёзная причина, из-за которой Талалаев резко заменил Нижича

В матче седьмого тура российской Премьер-лиги произошел курьезный случай, который может иметь далеко идущие последствия. Грозненский «Ахмат» контролировал игру и вел в счете, пока не пропустил контратаку соперника, в ходе которой форвард гостей Роман Ежов убежал на свидание с кипером и легко переиграл того.

Как оказалось, легкость этого гола объяснялась тем, что хорватский защитник «Ахмата» Зоран Нижич в тот момент «сачканул» - пил воду у бровки. Поэтому наставник «Ахмата» Андрей Талалаев сразу же снял его с игры.

Следить за событиями матча между «Ахматом» и «Крыльями Советов» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.