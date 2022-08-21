Опарин: Талалаев может быть диктатором

Голкипер «Ахмата» Михаил Опарин прокомментировал работу наставника команды Андрея Талалаева.

«Талалаев может быть разным. Бывает как старший товарищ, бывает, когда необходимо, как диктатор — в зависимости от ситуации», — приводит слова Опарина Sport 24.

Вратарь добавил, что к Талалаеву можно обратиться по любому вопросу, контакт с командой есть.

«Ахмат» проиграл в матче шестого тура Российской премьер-лиги ЦСКА со счетом 2:4. Опарин вышел на замену в перерыве вместо Гиорги Шелии, это появление стало для него первым в текущем сезоне. В следующем туре грозненская команда встретится с «Крыльями Советов».