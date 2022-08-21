Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Опарин: Талалаев может быть диктатором

 
21 Августа 2022 • 20:57 Комментировать
Ахмат
...
Крылья Советов
27.08 20:00

Голкипер «Ахмата» Михаил Опарин прокомментировал работу наставника команды Андрея Талалаева.

«Талалаев может быть разным. Бывает как старший товарищ, бывает, когда необходимо, как диктатор — в зависимости от ситуации», — приводит слова Опарина Sport 24.

Вратарь добавил, что к Талалаеву можно обратиться по любому вопросу, контакт с командой есть.

«Ахмат» проиграл в матче шестого тура Российской премьер-лиги ЦСКА со счетом 2:4. Опарин вышел на замену в перерыве вместо Гиорги Шелии, это появление стало для него первым в текущем сезоне. В следующем туре грозненская команда встретится с «Крыльями Советов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Михаил Опарин Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ЦСКА Москва 4:2 Ахмат 1.80 3.60 4.70
окончен Зенит 2:0 Торпедо Москва
Идет 61 минута Краснодар 1:0 Оренбург 1.77 4.10 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
21:22 · Россия. Премьер-лига
Кожемякин оспаривает второй гол «Зенита»
21:10 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Будем играть лучше»
21:04 · Россия. Первая лига
Махачкалинское «Динамо» и хабаровский СКА не смогли открыть счёт
20:57 · Россия. Премьер-лига
Опарин: Талалаев может быть диктатором
20:42 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис пожалел «Торпедо»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Как «Торпедо» едва не отобрало очки у «Зенита» - видео видео
20:40 · Россия. Премьер-лига
Быстров заявил, что для «Торпедо» нужно поменять регламент
20:36 · Россия. Премьер-лига
Тукманов: «Торпедо» сыграло лучше, чем доселе»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Савичев: «В атаке играем беззубо»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: У «Зенита» получилась натужная, тяжёлая победа над «Торпедо»
20:12 · Россия. Первая лига
«Велес» проиграл пятый матч кряду
20:09 · Россия. Первая лига
«Балтика» достаточно легко обыграла «Краснодар-2»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Личка назвал разницу между РПЛ и Первой лигой
20:02 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин: «Нельзя пропускать столько»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Сторожук: «Соперников не разделяем на сильных и слабых»
Все новости
Рекомендуем