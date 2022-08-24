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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агентство подтвердило переход Чирковича в «Крылья Советов»

 
24 Августа 2022 • 15:56 Комментировать
Ахмат
...
Крылья Советов
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27.08 20:00

Агентство KCIRAMANAGEMENT, представляющее интересы полузащитника клуба «Вождовац» Александра Чирковича, подтвердило, что 20-летний серб близок к переходу в «Крылья Советов».

«Это правда. Чиркович близок к переходу в «Крылья Советов», — приводит слова агентства «Чемпионат».

В минувшем сезоне полузащитник провёл за «Вождовац» 16 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 500 тысяч евро.

Свой следующий матч «Крылья Советов» проведут 27 августа против «Ахмата». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Вождовац Трансферы футбола - лето 2022 Александр Чиркович
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АХМАТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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